Safe Orthopaedics : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 15 janvier à l'AMF, la société anonyme de droit luxembourgeois European High Growth Opportunities Manco -contrôlée Pierre Vannineuse, lequel ne détient aucune action Safe Orthopaedics à titre personnel- agissant pour le compte du fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 11 janvier 2021, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Safe Orthopaedics. Elle détient pour le compte du fonds, 4.143.171 actions Safe Orthopaedics représentant autant de droits de vote,

soit 9,37% du capital et 9,36% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Safe Orthopaedics sur le marché.

Au titre du règlement général des marché, le déclarant a précisé détenir :

- 854 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 24 décembre 2022 et pouvant donner droit au total à 42.700.000 actions Safe Orthopaedics ;

- 28.295.454 bons de souscription d'actions dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 7 juin 2024 et pouvant donner droit au total à 188.636 actions Safe Orthopaedics ; et

- 5.763.888 bons de souscription d'actions dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 24 juillet 2025 et pouvant donner droit au total à 5.763.888 actions Safe Orthopaedics.

Rappelons que l'action Safe Orthopaedics se tient actuellement sur un cours de 0,61 euro.