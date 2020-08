Safe Orthopaedics obtient un feu vert de la FDA

Safe Orthopaedics obtient un feu vert de la FDA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics a obtenu l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la commercialisation de SteriSpine PS 2ème génération sur le territoire américain.

SteriSpine PS est la première technologie à l'échelle mondiale de vis pédiculaires associées à une instrumentation prête-à-l'emploi, à usage unique et stérile.

Après plus d'une dizaine de milliers de chirurgies réalisées, Safe Orthopaedics annonçait en 2019 le lancement de la 2ème génération. SteriSpine PS 2ème génération permet au chirurgien d'intervenir de manière encore plus mini-invasive et d'être utilisée sur un plus grand nombre de pathologies du dos.

Safe Orthopaedics intensifie le déploiement commercial de SteriSpineTMPS 2e?me génération depuis le début de l'année 2020. Au premier trimestre, la technologie était livrée au Japon, et au deuxième trimestre dans plusieurs pays européens, en Asie Pacifique. D'ici la fin de cette année, l'ensemble des clients directs, français, allemand et anglais auront été "convertis".

Suite à cette homologation outre-Atlantique, Safe Orthopaedics s'organise pour son lancement commercial.