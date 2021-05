Safe Orthopaedics : obtention du marquage CE pour la vis pédiculaire Hickory

Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd'hui l'obtention du marquage CE pour Hickory, nouveau traitement pour la prise en charge des patients ostéoporotiques.

L'ostéoporose est un enjeu clinique mondial. Cette maladie, qui touche un nombre grandissant de personnes, essentiellement les plus de 50 ans, a des conséquences sur le traitement des pathologies de la colonne vertébrale. Safe Orthopaedics qui a déjà annoncé récemment le lancement de Sycamore pour les traitements de fractures, propose désormais Hickory, pour le traitement des autres pathologies nécessitant une fixation par vis pédiculaire.

Développée avec le concours du Dr Jens A.Richolt, chirurgien de renom allemand et auteur de nombreux travaux sur le sujet, Hickory est une nouvelle vis pédiculaire de la gamme SteriSpine PS qui permet d'améliorer l'ancrage osseux chez les patients ostéoporotiques. Grâce à son nouveau design de filet, Hickory est plus solidement visé dans le pédicule vertébral et réduit les risques d'instabilité liés à la qualité d'os réduit du sujet ostéoporotique.