Safe Orthopaedics : nouveau financement avec European High Growth Opportunities Securitization

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics a reçu un accord pour une subvention de 800.000 euros au titre du Soutien à l'Investissement Industriel dans les Territoires, un fonds de 150 ME destiné à soutenir les projets industriels les plus structurants pour les territoires et mis en place par l'État dans le cadre du Plan de Relance, ainsi que la signature d'un contrat d'e?mission avec le fonds d'investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par e?mission de 1.680 bons d'e?mission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 5.000 euros chacune (OCEANE), se de?composant en 24 tranches dégressives d'OCEANE. Le montant nominal total des OCEANE ainsi e?mises sera e?gal a? 8,4 ME. Ce contrat fait suite à la fin du programme d'OCEANE lancé avec l'Investisseur en 2019 et ayant permis de financer la Société à hauteur d'environ 11,5 ME, le tirage de la dernière tranche d'OCEANE de ce premier programme étant prévu pour les prochains jours.

Suite à l'acquisition de la société LCI Medical, réalisée le 27 juillet dernier, Safe Orthopaedics a lancé un programme d'investissement ambitieux sur le site industriel de LCI Medical à Fleurieux-sur-Arbresle (69). Ce programme d'investissement prévoit une extension du bâtiment existant afin de porter l'ensemble à plus de 1.500 m2 accueillant le centre d'innovation et de nouvelles capacités industrielles : l'installation de procédés de finition, la réalisation de salles blanches pour une surface totale de 175 m2 et des installations d'impression additives métal dans les 12 à 18 mois à venir. Associés à un effectif porté à une trentaine de personnes d'ici mi-2021, ce site permettra de produire toutes les technologies du groupe et de proposer de nouveaux services à nos clients.

Ce programme a été retenu pour bénéficier d'une subvention de 0,8 ME, dans le cadre d'un processus de sélection régionalisé, sur la base d'un consensus entre la Préfecture de Région et le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône Alpes, avec l'appui de Bpifrance.

Il est rappelé que la capitalisation boursière de la Société est d'environ 6,50 millions d'euros et que la mise en place de cette ligne de financement par émission d'OCEANE, permettant une levée de fonds potentielle d'un montant maximum de 7,98 millions d'euros au titre de la souscription des 1.680 OCEANE a pour objectif de permettre notamment à Safe Orthopaedics le financement de l'innovation à travers de nouvelles solutions d'assistance à la chirurgie, de nouvelles mises en dépôts dans des établissements de santé européens majoritairement, et américains selon un cadre de partenariats privilégiés, d'études marketing clinique suite aux nouvelles directives européennes relatives au marquage CE, de la mise en place de formations virtuelles de chirurgiens à la pratique chirurgicale des produits Safe Orthopaedics, et du développement industriel avec notamment l'extension du site industriel de Fleurieux-sur-Arbresle.

Les tranches d'OCEANE seront émises sur exercice de bons émis gratuitement. Les Bons d'Émission ne seront ni cotés ni admis aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris ni sur aucun autre marché financier. Les Bons d'Émission seront librement cessibles à tout autre fonds ou société contrôlant ou contrôlée par l'Investisseur mais ne pourront être cédés à un tiers qu'avec l'accord préalable de la Société. Les Bons d'Émission obligent leur porteur, sur demande de la Société (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions) ou sur option de l'Investisseur (sous réserve de la suspension du programme par la Société), à souscrire à une tranche d'OCEANE, à raison d'une OCEANE par Bon d'Émission. Il est prévu que le tirage de chaque tranche d'OCEANE soit réalisé automatiquement à l'expiration d'une période de 20 jours de bourse à compter du tirage de la tranche précédente. Dans la mesure où le cours de la Société a une incidence sur le nombre d'actions issues de la conversion des OCEANE, en fonction des évolutions du cours, le nombre d'actions issues de la conversion des OCEANE pourrait connaître des évolutions significatives au cours de la vie du programme de financement. Il en résultera, au maximum, dans le cas où toutes les OCEANE seraient converties sur la base d'un cours de 0,10 euro (montant nominal actuel), une dilution de 78,3% du capital sur une base non diluée et une dilution de 73,4% du capital sur une base diluée.