Safe Orthopaedics : nouveau directeur commercial

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics annonce la nomination de Nikolaus Beyer en tant que Directeur Commercial. Fort de 25 années d'expérience dans le marché de la chirurgie du rachis au sein de groupes tels que J&J, Stryker ou K2M, Nikolaus Beyer a pu, selon le groupe, "montrer ses multiples compétences notamment commerciales en rejoignant K2M en 2012 en tant que General Manager de la région germanophone, puis de l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Il y a joué un rôle clé dans la construction de l'activité européenne, la portant d'1 million d'euros à 30 millions d'euros en 6 ans".

"Le marché du rachis évolue rapidement, notamment par le renforcement des exigences cliniques, plus largement des exigences réglementaires, par la baisse des prix constatée au niveau international mais également par la recherche d'efficience des hôpitaux. De par son modèle technologique de prêt à l'emploi (implants stériles et instruments à usage unique), Safe Orthopaedics offre de réels atouts", commente Nikolaus Beyer. "Je suis très heureux de prendre la direction commerciale de la Société, d'accompagner les équipes allemande, française, anglo-saxonne et les distributeurs de Safe Orthopaedics afin de maintenir une croissance forte". Nikolaus Beyer Rejoindra le comité de direction auprès de Pierre Dumouchel, PDG, Thomas Droulout, CTO et administrateur, François-Henri Reynaud, CFO et administrateur, Sven Claes, Directeur Marketing, Nathalie Vazquez, DRH, et Stéphanie Robert, directrice QARA.