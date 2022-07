Safe Orthopaedics : le chiffre d'affaires croît de 27% au 1er semestre

(Boursier.com) — Les ventes directes semestrielles de Safe Orthopaedics s'élèvent à 1,18 million d'euros (811 kE au 1er semestre 2021), en croissance de 59%, portées par une croissance significative sur tous les territoires en ventes directes : France +19%, Allemagne +16%, Royaume Uni +65% et les Etats-Unis où les ventes s'établissent à 245 kE (122 kE sur l'année pleine 2021).

Le chiffre d'affaires global, incluant les ventes indirectes (562 kE) et la sous-traitance de production (1 ME), s'établit à 2,75 ME. Il est en croissance de +27% par rapport au 1er semestre 2021.

Au 30 juin 2022, la trésorerie du groupe s'élevait à 0,1 ME (3,94 ME à fin juin 2021). Safe Orthopaedics rappelle que le solde des financements à toucher s'élève à 4 ME sur les 10 prochains mois.

"Safe Group clôture le 1er semestre 2022 avec une croissance des ventes semestrielles globale de 27% par rapport au 1er semestre 2021 portée par la croissance des ventes directes de Safe Orthopaedics (+46%) et de Safe Medical (+26%), tandis que les ventes indirectes restent encore limitées par la situation sanitaire et les conditions financières de nos distributeurs (+1%)", commente Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Group. "Au 2e trimestre, toutes nos forces de ventes directes Safe Orthopaedics affichent une croissance à double digit accélérée par la promotion de Sycamore et Hickory et bien que l'effectif marketing et ventes ait été contenu d'un tier. Safe Medical continue d'afficher une croissance régulière de 26%".