Safe Orthopaedics : lance la construction de son Centre d'Innovation et de Production Industrielle

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics annonce la construction de son Centre d'innovation et d'une nouvelle Unité de production intégrée à Fleurieux-sur-l'Arbresle (Rhône). La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu, le 5 novembre, sur le site historique de LCI Medical, fabricant de dispositifs médicaux, intégré au groupe Safe Orthopaedics en juillet 2020.

La phase 1 du projet prévoit une extension des bâtiments existants afin de porter l'ensemble à plus de 1.500 m2. La nouvelle unité sera dédiée à l'accroissement des capacités de production des dispositifs médicaux afin de soutenir la croissance des ventes de Safe Orthopaedics et offrir aux autres clients de LCI Medical - fabricants de dispositifs médicaux pour la chirurgie du rachis, de la hanche et en chirurgie maxillo-faciale - de nouveaux services industriels.

A côté de l'unité de production sont prévues 3 nouvelles salles blanches d'une surface de 175 m2 qui accueilleront le Centre d'innovation du groupe Safe. Il sera consacré au développement de nouvelles technologies dans l'orthopédie rachidienne, notamment.

La phase 1 du projet, qui devrait s'achever à l'été 2021, portera l'effectif sur le site de Fleurieux-sur-l'Arbresle à 30 personnes, puis à près de 80 personnes sur 2.500 m2 dans les 36 mois.

Renforcement dans les instruments chirurgicaux prêts-à-l'emploi

Innovateur et pionnier, Safe Orthopaedics a été le premier acteur au monde à mettre à disposition des chirurgiens orthopédiques des kits "prêts-à-l'emploi" (implants et instruments) destinés aux opérations du rachis. Forte de l'adoption de son modèle dans 24 pays et face à une demande en forte croissance, Safe Orthopaedics conforte sa position de leader en intégrant l'ensemble de la chaîne de valeur : la conception, la technologie, la production, la distribution et les services aux hôpitaux. Une stratégie à laquelle LCI Medical va désormais pleinement contribuer.

Le rapprochement avec LCI Médical à l'été 2020 permet également à Safe Orthopaedics de déployer son savoir-faire dans d'autres segments de l'orthopédie, selon différentes modalités : pour son compte, en sous-traitance et pour des tiers, en tant que fabricant d'équipement d'origine (OEM), dans le cadre de co-développement.