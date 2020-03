Safe Orthopaedics : l'Office Européen des Brevets confirme la validité de plusieurs brevets clés

Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics se dit conforté par l'Office Européen des Brevets (OEB) qui a confirmé la validité de deux brevets clés (EP2854674 et EP2519179), à l'encontre desquels la société Neo Medical avait engagé une procédure d'opposition.

La société détient à ce jour un portefeuille de près de 100 brevets délivrés, couvrant principalement l'Europe, les États-Unis, la Chine, le Canada et le Japon. En 2019, plusieurs brevets concernant les inventions sur lesquelles reposent son activité ont été délivrés aux États-Unis, au Canada et en Chine. Par ailleurs, Safe Orthopaedics continue d'innover et d'élargir sa gamme d'instrumentation avec le dépôt en 2019 de nouvelles demandes de brevet portant sur des systèmes de réduction vertébrale.

Au sujet de l'épidémie de Covid-19, bien que la prise en charge des patients infectés est une priorité, Safe Orthopaedics souhaite rappeler que les patients qui doivent se faire opérer en urgence de la colonne vertébrale peuvent bénéficier de ses technologies prêtes à l'emploi qui sont des solutions très efficaces en cette période de sur-affluence hospitalière.