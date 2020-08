Safe Orthopaedics grimpe avec la FDA

Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics gagne 18,8% à 0,55 euro ce mardi dans un volume particulièrement fourni représentant 2 millions d'euros. Le groupe a annoncé l'obtention de l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA), agence de régulation américaine, pour la commercialisation de SteriSpine PS 2ème génération sur le territoire américain. SteriSpine PS est la première technologie à l'échelle mondiale de vis pédiculaires associées à une instrumentation prête-à-l'emploi (à usage unique et stérile). Après plus d'une dizaine de millier de chirurgies réalisées, Safe orthopaedics annonçait en 2019 le lancement de la 2ème génération. Significativement plus fine, plus rigide, toujours radio transparente, SteriSpine PS 2ème génération permet au chirurgien d'intervenir de manière encore plus mini-invasive et d'être utilisée sur un plus grand nombre de pathologies du dos.

Safe Orthopaedics intensifie le déploiement commercial de SteriSpine PS 2e?me génération depuis le début de l'année 2020. Au premier trimestre, la technologie était livrée au Japon, et au deuxième trimestre dans plusieurs pays européens, en Asie Pacifique. D'ici la fin de cette année, l'ensemble des clients directs, français, allemand et anglais auront été convertis. Suite à cette homologation outre-Atlantique, Safe Orthopaedics s'organise pour son lancement commercial.

"L'obtention de l'homologation de SteriSpine PS 2e?me génération au États-Unis est une étape importante pour entamer notre deuxième décennie, au moment où on observe une réelle adoption des technologies prêtes-à-l'emploi à l'échelle mondiale et une compétition grandissante. Grâce aux retours de nos utilisateurs européens, nous avons conçu cette évolution plus fine, plus rigide et totalement radio-transparente pour une chirurgie mini-invasive simplifiée, répondant désormais aux attentes des chirurgiens américains", commente Pierre Dumouchel, PDG. "L'accélération des chirurgies ambulatoires dans des centres dédiés appelés Ambulatory Surgery Centers (ASC), représente une nouvelle opportunité commerciale pour Safe Orthopaedics", ajoute le dirigeant. Avec un cycle de production très court permis par l'acquisition de LCI Medical, "nous lancerons dès 2021 un mode de distribution inédit, totalement numérique et parfaitement adapté aux ASC".

Enfin, Safe Orthopaedics qui compte déjà une centaine de brevets, annonce également la délivrance du brevet japonais de sa vis Oak, implant de la gamme SteriSpine PS offrant une technique chirurgicale mini-invasive inédite pour traiter les fractures à haute énergie.