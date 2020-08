Safe Orthopaedics finalise l'acquisition de LCI Medical

(Boursier.com) — Le 6 mai 2020, Safe Orthopaedics a indiqué être entrée en négociation exclusive pour l'acquisition de la société LCI Medical, fabricant de dispositifs médicaux et fournisseur historique et stratégique de Safe Orthopaedics. Le 27 juillet, Safe Orthopaedics a annoncé l'acquisition de 92% des actions LCI Medical auprès des associés de LCI Medical.

L'approbation de l'Apport par les actionnaires de Safe Orthopaedics a été reportée au 4 août, faute d'atteinte du quorum nécessaire à la tenue de l'Assemblée générale mixte convoquée le 24 juillet. Les actionnaires de la société, réunis en Assemblée générale mixte, le 4 août, viennent donc d'approuver l'apport en nature, sa rémunération et l'augmentation de capital en résultant.

Depuis la réalisation de la cession, Safe Orthopaedics est l'associé majoritaire de LCI Medical, et détient 92% du capital et des droits de vote de la société.

Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général et François-Henri Reynaud, Directeur administratif et financier de Safe Orthopaedics ont été respectivement nommés Président et Directeur Général de LCI Medical.

Les titres qui font l'objet de l'apport, soit 328 actions, numérotées de 1.926 à 2.253, représentent 8,2% du capital et des droits de vote de la société LCI Medical. Ils ont été intégralement apportés par Jean-Marc Feige. Ces titres ont été évalués à la somme globale de 214.380,80 euros, pouvant atteindre la valeur totale maximum de 489.330,80 euros, en fonction de la croissance du chiffre d'affaires de LCI Medical, hors chiffre d'affaires réalisé avec Safe Orthopaedics et avec la société Top Clean Injection sur les 12 mois suivant la date de réalisation définitive de l'apport

Les Titres Apportés sont apportés par Jean-Marc Feige en contrepartie d'une rémunération de base payable à la date de réalisation définitive de l'Apport en actions ordinaires nouvelles de Safe Orthopaedics. Ainsi, 267.194 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune, ont été émise en date du 4 août. Elles représentent une augmentation de capital d'un montant nominal total de 26.719,40 euros, soit un montant d'augmentation de capital, prime d'apport incluse, de 213.755,20 euros.

Il est également émis ce jour 343.536 bons de souscriptions d'actions à l'effet de sécuriser le paiement de la rémunération complémentaire de l'apport. Ces bons donnent le droit de souscrire un nombre total de 343.536 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro, représentant une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 34.353,60 euros, soit un montant d'augmentation de capital, prime d'apport incluse, de 274.828,80 euros.

Les 267.194 actions ordinaires nouvelles émises ce 4 août feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth et seront inscrites sur la même ligne de cotation que les actions existantes de Safe Orthopaedics. Elles seront assimilées aux actions ordinaires existantes et seront soumises à toutes les dispositions statutaires de Safe Orthopaedics.

Il est précisé que l'actionnaire qui détenait 1% du capital de Safe Orthopaedics avant l'apport détiendra 0,98% du capital de Safe Orthopaedics après émission des 267.194 actions ordinaires nouvelles. Les actions reçues en rémunération de l'apport font l'objet d'un engagement de conservation d'une durée de 6 mois à compter de leur émission.