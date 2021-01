Safe Orthopaedics : fait le point sur son programme de financement

Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires annuel, Safe Orthopaedics fait le point sur son programme de financement et sa position de trésorerie. Il est rappelé que la société a annoncé le 17 décembre 2020 avoir conclu un contrat avec le fonds d'investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1.680 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 5.000 euros chacune (OCEANE), se décomposant en 24 tranches dégressives d'OCEANE.

En raison de conditions favorables de marché, le premier tirage de cette ligne de financement a été annoncé par la société le 24 décembre 2020.

Ces conditions de marché favorables ayant perduré, et à la demande de l'Investisseur, les 10 premières tranches du programme de financement ont été exercées par anticipation, permettant à la société de sécuriser 4,1 millions d'euros.

En conséquence de l'exercice par anticipation de ces 10 tranches (représentant 860 OCEANE pour un montant nominal total de 4,30 ME) et des frais d'engagement (représentant 34 OCEANE pour un montant nominal total de 0,17 ME), la société a émis 16.738.142 actions au profit du fonds d'investissement luxembourgeois.

Safe Orthopaedics rappelle que cette ligne de financement a pour objectif de permettre notamment à le financement de :

- l'innovation a? travers de nouvelles solutions d'assistance a? la chirurgie ;

- nouvelles mises en dépôts dans des établissements de santé européens majoritairement, et américains selon un cadre de partenariats privilégiés ;

- études marketing clinique suite aux nouvelles directives européennes relatives au marquage CE ;

- la mise en place de formations virtuelles de chirurgiens à la pratique chirurgicale des produits Safe Orthopaedics ;

et le développement industriel avec notamment l'extension du site industriel de Fleurieux-sur-l'Arbresle.

Il est prévu que le tirage de chaque tranche d'OCEANE reprenne de manière automatique à l'expiration d'une période de 20 jours de bourse à compter du tirage de la tranche précédente selon le calendrier prévisionnel suivant :

- Janvier 2021 à février 2021 : 2 tranches mensuelles d'une valeur nominale de 400 kE (80 OCEANE)

- Mars 2021 à mai 2021 : 3 tranches mensuelles d'une valeur nominale de 350 kE (70 OCEANE)

- Juin 2021 à août t 2021 :3 tranches mensuelles d'une valeur nominale de 300kE (60 OCEANE)

- Septembre 2021 à novembre 2021 : 3 tranches mensuelles d'une valeur nominale de 250.000 EUR (50 OCEANE)

- Décembre 2021 à février 2022 : 3 tranches mensuelles d'une valeur nominale de 200 KE (40 OCEANE)

Il est néanmoins rappelé que la société maîtrise le rythme de l'accompagnement financier offert par l'Investisseur puisqu'elle pourra a? tout moment, sous réserve d'un délai de préavis de 15 jours de bourse, suspendre (puis reprendre, le cas échéant) les tirages.