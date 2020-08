Safe Orthopaedics : European High Growth Opportunities Manco sur les 23% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 7 août à l'AMF, complété par un courrier reçu le 10 août, la société anonyme de droit luxembourgeois European High Growth Opportunities Manco -société contrôlée par Pierre Vannineuse- agissant pour le compte du fonds European High Growth Opportunities Securization Fund dont elle assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 20 juillet, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote de la société Safe Orthopaedics. Elle détient, à cette date, pour le compte du fonds, 2.840.908 actions Safe Orthopaedics représentant autant de droits de vote, soit 23,4% du capital et 23,37% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société Safe Orthopaedics suite à la conversion de 125 océanes donnant lieu à l'émission de 2.840.908 actions Safe Orthopaedics au profit du déclarant.

Le déclarant a précisé détenir, au 4 août, pour le compte dudit fonds, 2.617.767 actions Safe Orthopaedics représentant autant de droits de vote, soit 21,09% du capital et 21,07% des droits de vote de la société.

Au titre du règlement général, European High Growth Opportunities Manco a précisé détenir, au 20 juillet et au 4 août :

- 23 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) dont la conversion peut intervenir à tout moment jusqu'au 9 janvier 2021 et pouvant donner droit au total à 2,3 millions d'actions Safe Orthopaedics ;

- 360 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 7 décembre 2021 et pouvant donner droit au total à 36 millions d'actions Safe Orthopaedics ;

- 28.295.454 bons de souscription d'actions dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 7 juin 2024 et pouvant donner droit au total à 188.636 actions Safe Orthopaedics ; et

- 5.763.888 bons de souscription d'actions dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 24 juillet 2025 et pouvant donner droit au total à 5.763.888 actions Safe Orthopaedics.

Quelles intentions ?

Par les mêmes courriers, European High Growth Opportunities Securization Fund a notamment déclaré agir seul. L'acquisition des actions et droits de vote résulte de la conversion en actions nouvelles de 125 océanes, acquises par recours à des fonds propres. La société envisage de poursuivre l'acquisition d'actions et de droits de vote de Safe Orthopaedics par la conversion en actions nouvelles d'océanes émises dans le cadre du contrat de financement en océanes conclu avec Safe Orthopaedics le 16 mai 2019.

Si European High Growth Opportunities Manco n'envisage pas d'acquérir le contrôle de Safe Orthopaedics, elle a l'intention de soutenir la stratégie de la direction générale de la société.

European High Growth Opportunities Manco n'envisage pas non plus de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur de Safe Orthopaedics.