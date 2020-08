Safe Orthopaedics : European High Growth Opportunities descend à 1,8% de capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 14 août à l'AMF, la société anonyme de droit luxembourgeois European High Growth Opportunities Manco contrôlée par Pierre Vannineuse, agissant pour le compte du fonds European High Growth Opportunities Securization Fund dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse :

- le 11 août, les seuils de 15% et 10% du capital et des droits de vote de la société Safe Orthopaedics et détenir, à cette date, pour le compte dudit fonds, 694.792 actions Safe Orthopaedics représentant autant de droits de vote, soit 5,60% du capital et 5,59% des droits de vote de cette société3 ; et

- le 12 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Safe Orthopaedics et détenir, pour le compte dudit fonds, 223.163 actions Safe Orthopaedics représentant autant de droits de vote, soit 1,8% du capital et 1,8% des droits de vote de cette société.

Ces franchissements de seuils résultent de cessions d'actions Safe Orthopaedics sur le marché.

Au titre du règlement général, le déclarant a précisé détenir :

- 23 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (océanes) dont la conversion peut intervenir à tout moment jusqu'au 9 janvier 2021 et pouvant donner droit au total à 2.300.000 actions Safe Orthopaedics ;

- 360 bons d'émission d'océanes dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 7 décembre 2021 et pouvant donner droit au total à 36 000 000 actions Safe Orthopaedics ;

- 28.295.454 bons de souscription d'actions dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 7 juin 2024 et pouvant donner droit au total à 188.636 actions Safe Orthopaedics ; et

- 5.763.888 bons de souscription d'actions dont l'exercice peut intervenir à tout moment jusqu'au 24 juillet 2025 et pouvant donner droit au total à 5.763.888 actions Safe Orthopaedics.