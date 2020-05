Safe Orthopaedics entre en négociation exclusive pour l'acquisition de LCI Medical

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception et la commercialisation de kits prêts à l'emploi, comprenant implants et instruments à usage unique, neufs et stériles, destinés au traitement mini-invasif des fractures du rachis, entre en négociation exclusive pour l'acquisition du fabricant de dispositifs médicaux LCI Medical (Fleurieux-sur-l'Arbresle, France).

Innovateur et pionnier, Safe Orthopaedics a été le premier acteur à mettre à disposition des chirurgiens orthopédiques des kits "prêt-à-l'emploi" (implants et instruments) destinés aux opérations du rachis. Forte de l'adoption de son modèle dans 24 pays et face à une demande en forte croissance, la société souhaite aujourd'hui asseoir sa position de leader en intégrant l'ensemble de la chaine de valeur : la conception, la technologie, la production, la distribution et les services aux hôpitaux.

Fournisseur historique et stratégique de Safe Orthopaedics, LCI Médical a démontré sa capacité à industrialiser des implants et des instruments de haute qualité dans le respect des contraintes propres au modèle de l'usage unique. La société compte deux sites de productions, en France et en Tunisie. Elle a réalisé un chiffre d'affaire de 2,6 ME en 2019 et affiche un résultat net positif depuis sa création. Ses clients sont des fabricants de dispositifs médicaux dans le rachis, la hanche et en chirurgie maxillo-faciale. Safe Orthopaedics représente plus de 30% du chiffre d'affaires de LCI Medical.

Le rapprochement avec LCI Médical permettra à Safe Orthopaedics de déployer son savoir-faire dans d'autres segments de l'orthopédie, selon différentes modalités : pour son compte, en sous-traitance et pour des tiers, en tant que fabricant d'équipement d'origine (OEM) ou dans le cadre de

co-développement. Les installations industrielles de LCI seront renforcées pour répondre au besoin d'innovation de la marque Safe mais aussi pour offrir aux clients actuels de LCI Medical de nouveaux services industriels.

Les synergies dégagées par l'intégration de LCI Médical se traduiront par une amélioration de la marge brute sur les produits de la marque Safe Orthopaedics, ainsi qu'une diminution significative du besoin en fonds de roulement (BFR) grâce à la réduction du délai entre la production et la vente.