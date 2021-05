Safe Orthopaedics : dispose de 4,7 ME de trésorerie ; confiance affichée pour 2021

Safe Orthopaedics : dispose de 4,7 ME de trésorerie ; confiance affichée pour 2021









Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — En 2020, le chiffre d'affaires Safe Orthopaedics s'est inscrit à 3,68 millions d'euros en contraction de -23% expliquée par l'impact de la pandémie connue en 2020 et par l'impact de la norme IFRS 15 déduisant directement du chiffre d'affaires les couts d'agents commerciaux.

La maîtrise des charges du groupe a permis de réduire les achats consommés et charges externes de respectivement 34% et 36% malgré l'intégration de Safe Medical pour 5 mois dans les comptes consolidés et la poursuite de développements technologiques importants tels que SORA.

Le renforcement des forces commerciales opéré en 2019 a impacté les comptes 2020 de +17% par rapport à l'année précédente permettant de maintenir une force commerciale opérationnelle expliquant une reprise des ventes forte au 1er trimestre 2021 sur les zones en reprise d'activité comme l'Allemagne en hausse de 121% par rapport à 1er trimestre 2019.

Le résultat opérationnel s'établit à -6,6 ME. Il s'améliore de près de 800 kE dans une année impactée par une contraction des ventes et une pandémie mondiale. Il traduit une maîtrise des charges tout en conservant une capacité de rebond commercial en sortie de crise, tout en structurant un groupe avec une capacité d'innovation forte avec la création du Centre d'Innovation et de Production Industrielle (CIPI) à Lyon qui sera inauguré en septembre 2021.

Après un résultat financier négatif de -1,6 ME constitué des coûts du financement de la dépréciation de comptes courants de filiale britannique, le résultat net s'établie à -8,3 ME (-7,9 ME au 31cdécembre 2019).

Trésorerie

Fort d'un refinancement significatif à hauteur de 8,4 ME au niveau de Safe Orthopaedics en fin d'année d'une part, et de de l'obtention d'une subvention du plan de relance à hauteur de 0,8 ME et d'un prêt innovation de BPIfrance à hauteur de 0,5 ME à Safe Medical d'autre part, le 20 avril 2021, la trésorerie du groupe s'élevait à 4,7 ME.

L'année 2020 a été significativement impactée par la crise sanitaire. Les mesures de confinement et la déprogrammation des chirurgies non urgentes ont limité nos actions commerciales et par conséquence engendré une baisse de notre chiffre d'affaires. Historiquement, la société a toujours délivré une croissance à double chiffre et nous restons confiants à ce retour à une croissance accélérée dès le 2e trimestre 2021 , indique Pierre Dumouchel, Président directeur général du groupe Safe, qui poursuit : Parallèlement, grâce à une gestion rigoureuse, nous avons réduit nos charges externes et opérationnelles permettant d'améliorer de 10% notre résultat opérationnel. Le refinancement du groupe à hauteur de presque 10 ME par ABO et les supports étatiques au dernier trimestre 2020 renforce notre capacité à innover et à se déployer internationalement .