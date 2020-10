Safe Orthopaedics : contraction des ventes

Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2020, le chiffres d'affaires de Safe Orthopaedics s'est établi à 943 KE, affichant une contraction de 19% par rapport au troisième trimestre 2019, "entièrement due à l'impact des mesures sanitaires successives contre la pandémie dans les différents pays". Les ventes indirectes générées par les distributeurs dans le monde génèrent 325 KE, soit une contraction de 44% par rapport à Q3 2019. Les ventes réalisées grâce au contrat japonais, partenariat stratégique initié en 2019, s'établissent à 46 KE contre 296 KE au Q3 2019. Les ventes directes, en provenance de France, Allemagne et Royaume-Uni s'établissent à 618 KE contre 484 KE, en hausse de +28% suite à l'intégration de LCI medical au 24 juillet 2020 (450 KE à isopérimètre).

Le chiffres d'affaires cumulé au 30 septembre 2020 s'établit à 2,57 ME, en contraction de 16% par rapport à 2019.

"Malgré la pandémie, le chiffre d'affaires issu des ventes directes générées au troisième trimestre affiche une hausse de 28%, renouant ainsi avec la croissance grâce notamment à l'effort d'acquisition de LCI medical réalisée fin juillet. La crise sanitaire sur le marché international impacte encore le travail de prospection et de conversion des chirurgiens de nos distributeurs, impactant fortement nos ventes indirectes sur ce troisième trimestre", commente Pierre Dumouchel, Président de Safe Orthopaedics. "La transformation du site industriel de Fleurieux-sur-l'Arbresle est déjà bien entamée et va permettre dès le quatrième trimestre 2020 d'accélérer le lancement commercial de nouvelles technologies et de bénéficier des cycles de productions plus courts. Également, le retour à la croissance des ventes directes et de nouveaux partenariats industriels naissants nous permettent d'envisager un retour à la croissance dans un contexte encore instable de la Covid-19".

A l'issue du troisième trimestre 2020, la trésorerie de Safe Orthopaedics s'élevait à 575 KE contre 581 KE au 30 septembre 2019. Pour rappel, l'assemblée générale du 7 juin 2019 a approuvé une ligne de financement de 12,15 ME dont restent à verser 5 tranches mensuelles de 450 KE sur les 5 prochains mois.