Safe Orthopaedics contient l'impact de la Covid-19 au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 30 juin, le chiffre d'affaires de Safe Orthopaedics est en contraction de -15% à 1,72 million d'euros (2,04 ME au 1er semestre 2019), avec le confinement sanitaire survenu au 1er semestre dans le monde entier. Les ventes indirectes sont les plus atteintes avec un repli de -18%.

Les mesures de financement proposées par le gouvernement ont été mises en place. Les charges de la société ont été fortement réduites, menant à une diminution des achats consommés et charges externes de plus de 1,4 ME. Malgré la contraction des ventes, ceci permet à la société d'afficher une amélioration de son ROC de plus de 20% à -3,2 ME (-4 ME en juin 2019).

Le résultat net au 30 juin ressort à -3,54 ME (-4,11 ME au 30 juin 2019).

Au 30 juin 2020, la trésorerie de Safe Orthopaedics s'élevait à 3 ME (1,1 ME à fin juin 2019).

Safe Orthopaedics rappelle avoir, le 24 juillet, procédé à l'acquisition de LCI Medical, société soustraitante de la fabrication de dispositif médicaux. Elle constitue ainsi le premier groupe intégré du traitement d'urgence de la fracture vertebrale par des technologies pretes à l'emploi.