Safe Orthopaedics confirme l'acquisition de LCI Medical

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics confirme l'acquisition de LCI médical suite à la décision du conseil d'administration du 12 juin 2020 et au renforcement de sa position de trésorerie grâce au support d'Alpha Blue Ocean (ABO). Safe Orthopaedics souhaite consolider un groupe intégré leader des technologies prêtes-à-l'emploi. Le rapprochement avec LCI Medical permettra à Safe Orthopaedics de recentrer sur deux sites français ses activités de conception, production et expédition vers les hôpitaux, d'accélérer son rythme de développement de nouveaux produits en rachis mais aussi de déployer son savoir-faire du prêt-à-l'emploi dans d'autres segments de l'orthopédie, selon différentes modalités : pour son compte, en sous-traitance et pour des tiers, en tant que fabricant d'équipement d'origine (OEM) ou dans le cadre de co-développement.

Depuis l'annonce de son intention d'acquisition de la société LCI Medical, la société a constaté des marques d'intérêt pour ce nouveau groupe et entamé des discussions avec d'autres fabricants afin de co-développer et proposer aux hôpitaux à travers le monde de plus en plus de technologies prêtes-à-l'emploi.

Safe Orthopaedics annonce à ses actionnaires la tenue de son AG annuelle mixte au siège social le vendredi 24 juillet 2020, à huis clos conformément à la règlementation liée à l'épidémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation.

L'avis de réunion, qui sera publié au BALO le 19 juin 2020, contient l'ordre du jour et les projets de résolutions. Les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée seront mises à disposition sur le site Internet de la société et envoyées le 3 juillet aux actionnaires inscrits au nominatif.

Dans le cadre de cette AGM, le conseil d'administration de Safe Orthopaedics propose aux actionnaires l'approbation du projet d'acquisition de LCI Medical. L'ensemble des procédures d'audits et de due diligence sont à ce jour terminées et l'opération a reçu l'approbation du conseil d'administration de Safe Orthopaedics. Par ailleurs, le financement de l'acquisition a été sécurisé, par le biais de tirages accélérés de 4 tranches d'obligations convertibles appelés 'investor calls' les 7 mai et 5 juin, émises par Alpha Blue Ocean, dans le cadre de l'accord de financement mis en place en juillet 2019.