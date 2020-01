Safe Orthopaedics clôture 2019 par sa meilleure performance trimestrielle

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 et de l'exercice 2019 ainsi que sa position de trésorerie.

En 2019, le chiffre d'affaires de Safe Orthopaedics s'est établi à 4.702 KE, affichant une croissance de +35% par rapport à l'année 2018, soutenue par les forces commerciales indirectes, et principalement par le partenariat japonais. La contraction des ventes annuelles directes de 5% est constaté uniquement sur le marché français.

La Direction avait annoncé une restructuration et un renforcement des forces commerciales et marketing en date du 27 septembre 2019 afin de redynamiser les ventes par une approche commerciale différente et le renouvellement de la gamme SteriSpine PS.

La société a réalisé au quatrième trimestre 2019 sa meilleure performance trimestrielle de l'année avec un chiffre d'affaires de 1.502 KE, en croissance de +52% par rapport au quatrième trimestre 2018.

En 2019, la société a affiché une croissance trimestrielle comprise entre +16% et +52%. La Direction confirme la poursuite de la structuration commerciale nécessaire à la conquête de ce segment stratégique grâce au déploiement de la nouvelle génération de SteriSpine PS qui rencontre un succès tangible auprès des chirurgiens.

En France, les ventes directes sont en repli et s'établissent à 393 KE. La réorganisation de l'équipe initiée en 2018 et poursuivie à la rentrée, la nouvelle génération de SteriSpinePS et le lancement de nouvelles technologies dès le premier semestre 2020 devraient permettre un retour à la croissance. En Allemagne, les ventes annuelles atteignent 96 KE avec une forte accélération sur le quatrième trimestre qui voit tripler les ventes par rapport à Q4 2018. Au Royaume-Uni, l'accélération des ventes directes sur le quatrième trimestre permet d'assurer une croissance de 13% par rapport à Q4 2018 pour des ventes annuelles s'établissant à 297 KE en croissance de 62%, contribuant significativement à la marge brute de l'entreprise.

La distribution indirecte est en forte croissance, soutenue par le partenariat stratégique japonais et certains distributeurs historiques. Les ventes s'établissent sur le quatrième trimestre à 969 KE en hausse de 171% par rapport à 2018. Le lancement de SteriSpine PS à l'échelle internationale devrait maintenir une croissance à deux chiffres en 2020.

A ce jour, la trésorerie de Safe Orthopaedics s'élevait à 575 KE.

