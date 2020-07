Safe Orthopaedics : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 15%

Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics affiche un chiffre d'affaires de 1,73 ME au 1er semestre 2020, en contraction de seulement 15%, malgré l'impact de la crise sanitaire. La société évoque un point bas d'activité sur la commercialisation directe de -39% en avril et sur la distribution indirecte de -87% en mai.

La contraction de 41% des ventes internationales enregistrée sur le deuxième trimestre et due aux multiples confinements régionaux a largement pesée sur la croissance mais elle n'impacte les ventes du premier semestre qu'à hauteur de 18%.

" L'efficacité de nos technologies prêtes-à-l'emploi, particulièrement adaptées aux chirurgies d'urgence, a permis de limiter la contraction des ventes, malgré le contexte exceptionnel du COVID-19, puis d'assurer un retour rapide de l'activité en juin, suite à la reprise des chirurgies qui avaient été reportées durant la période de confinement. La mise en place des mesures gouvernementales et le support d'ABO ont été clé pour le renforcement de notre trésorerie et le lancement d'opérations stratégiques ", commente Pierre Dumouchel, Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics.