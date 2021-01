Safe Orthopaedics : chiffre d'affaires 2020 en baisse de 18%

Safe Orthopaedics : chiffre d'affaires 2020 en baisse de 18%









Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 3,84 millions d'euros, affichant une contraction de 18% par rapport à l'année 2019 que la société explique pleinement expliquée par l'impact de la pandémie. Cependant, les ventes annuelles directes affichent, malgré les confinements connus en Europe et notamment les plans blancs limitant les hospitalisations par la sur-occupation des lits de réanimation par les patients Covid, une hausse de 9%.

En France et au Royaume Uni, les ventes directes sur le marché du rachis sont en repli de respectivement de 17% et 22% traduisant la moindre tension sur les lits de réanimation alors que les ventes allemandes sont en forte croissance de 72% s'expliquant par une gestion du Covid-19 différente et la capacité de croissance du groupe sur un marché beaucoup plus grand.

La distribution indirecte est en forte décroissance, conséquence directe des différentes crises sanitaires dans les 21 pays dans lesquels sont distribués les produits du groupe Safe.

Fort d'un refinancement significatif à hauteur de 8,4 ME au niveau de Safe Orthopaedics en fin d'année et de de l'obtention d'une subvention du plan de relance à hauteur de 0,8 ME et d'un prêt innovation de BPIfrance à hauteur de 0,5 ME à Safe Medical, le 11 janvier 2021, la tré