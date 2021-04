Safe Orthopaedics : CA stable au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires du groupe Safe Orthopaedics s'est établi à 1.077 KE, affichant une stabilité par rapport au premier trimestre 2020, malgré une crise sanitaire qui impacte tout le trimestre. Malgré les mesures de restriction et le report des chirurgies connus en France, au Royaume Uni et en Allemagne, les ventes annuelles directes affichent une croissance de 55% avec des performances hétérogènes selon les pays : quand le Royaume-Uni affiche une contraction de ses ventes de 69% expliquée par un confinement strict sur le premier trimestre, l'Allemagne affiche une croissance de 121% malgré un contexte sanitaire contraint. La croissance des ventes directes s'explique en partie par la pénétration de marché de Sterispine PS 2ème génération lancée en 2020 et par l'acquisition de LCI Medical acquis en juillet 2020 et renommé Safe Medical en janvier 2021.

La contre-performance des ventes indirectes en contraction de plus de 50% reflète toujours une situation internationale impactée par la crise sanitaire.

Fort d'un refinancement significatif à hauteur de 8,4 ME au niveau de Safe Orthopaedics en fin d'année d'une part, et de de l'obtention d'une subvention du plan de relance à hauteur de 0,8 ME et d'un prêt innovation de BPIfrance à hauteur de 0,5 ME à Safe Medical d'autre part, le 31 mars 2021, la trésorerie du groupe s'élevait à 4,9 ME.