Safe Orthopaedics annonce la publication d'une étude Biomécanique sur Sycamore

(Boursier.com) — Safe , groupe français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies pre^tes-a`-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la publication d'une étude biomécanique sur Sycamore et la réalisation de la 160ème chirurgie.

Sous la direction du Professeur Jean-Charles Le Huec, l'étude compare le comportement biomécanique des vertèbres traitées par Dowelplastie, nouvelle technique chirurgicale utilisant un implant à ancrage pédiculaire Sycamore (nom commercial Safe Orthopaedics) par rapport à une cyphoplastie isolée par ballonnet. L'étude est publiée dans le Journal of Experimental Orthopaedics.

Sycamore se compose (a) d'un clou canulé en titane et (b) d'une cheville creuse en titane directement ancrée dans le pédicule ; (c) le clou canulé est inséré et verrouillé dans la cheville creuse, et le ciment est injecté à travers du clou.

Résultats :

Par rapport à la cyphoplastie par ballonnet, la DowelPlastie avec Sycamore a montré une augmentation très significative de la résistance à la compression (373 N ; IC à 95% ; - 331 N versus - 1076 N pour Sycamore).

En conséquence :

1/ Le traitement des fractures par compression avec le système Sycamore permet une augmentation très significative de la résistance à la charge des fractures par rapport à l'état de pré-traitement.

2/ Sycamore apporte une amélioration plus importante de résistance à la charge et à l'énergie de déplacement des fractures par rapport à la cyphoplastie par ballonnet, ce qui suggère que Sycamore peut être une bonne alternative pour le traitement des fractures vertébrales par compression.

Le Professeur Jean-Charles Le Huec, utilisateur du système confirme en pratique clinique les bons résultats obtenus en laboratoire. Avec un recul de 2 ans, les pertes de corrections n'excèdent pas 2,1o par rapport aux résultats post-opératoires immédiats. Ceci est vraiment remarquable comparé à la cyphoplastie et autres systèmes du marché sans ancrage pédiculaire où le ciment peut s'enfoncer dans le corps vertébral surtout en cas d'ostéoporose.

Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe Group a commenté : "Avant toutes choses, nous remercions le professeur Jean-Charles Le Huec et l'ensemble des chirurgiens qui ont contribué au développement et au suivi clinique de Sycamore, technologie unique et brevetée Safe Orthopaedics pour une meilleure prise en charge des patients atteints de fractures vertébrales. 160 patients ont été traité avec Sycamore et les premiers résultats cliniques sont prometteurs. Par les référencements récents dans de nombreux centres français et le déploiement à l'international, nous nous réjouissons de pouvoir faire bénéficier à un grand nombre de patients les bénéfices cliniques constatés et ambitionnons une accélération des ventes de Safe Orthopaedics".