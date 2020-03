Safe Orthopaedics annonce l'homologation de SteriSpine PS 2ème génération au Japon

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics annonce la certification de SteriSpine PS 2ème génération au Japon. En juillet 2019, Safe Orthopaedics annonçait le lancement commercial de SteriSpine PS 2ème génération en Europe, plus particulièrement dans les pays en distribution directe afin de collecter un nombre significatif de retours cliniques et pour documenter l'efficacité de cette nouvelle génération de kit.

En octobre 2019, Safe Orthopaedics annonçait l'efficacité confirmée par plusieurs dizaines de chirurgies. Plus rigide, plus fine, toujours radio transparente, elle permet au chirurgien d'intervenir de manière encore plus mini-invasive et d'être utilisée sur un plus grand nombre de pathologies du dos.

Aujourd'hui, Safe Orthopaedics annonce l'homologation de cette nouvelle génération de kit par l'Agence des produits pharmaceutiques et médicaux (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency - PMDA). Distribué par le partenaire local, partenariat signé en mai 2018, Safe Orthopaedics prévoit une adoption rapide de cette nouvelle génération et une accélération du nombre de chirurgies, déjà soutenue, sur le second semestre 2020. Plusieurs centaines de kits ont été livrés en mars et de nouvelles livraisons sont prévues sur le deuxième trimestre afin de mettre à disposition auprès d'un grand nombre d'hôpitaux et de chirurgiens, cette deuxième génération de produits dès la fin de la crise sanitaire COVID-19.