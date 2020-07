Safe Orthopaedics annonce l'acquisition de 92% des titres de LCI Medical

Crédit photo © Safe Orthopaedics

(Boursier.com) — Safe Orthopaedics annonce l'acquisition de 92% des titres de LCI Medical et la seconde convocation a? une Assemble?e Ge?ne?rale des actionnaires le 4 aou?t, statuant notamment sur la re?mune?ration en actions de l'apport du solde des titres de LCI Medical.

"Safe Orthopaedics acquie?re aujourd'hui lla socie?te? LCI Medical, menant a? la cre?ation d'un groupe industriel inte?gre? du secteur me?dical trois fois plus important que le groupe Safe Orthopaedics avant l'ope?ration. Nous maitrisons de?sormais la conception, la production et la distribution mondiale des technologies Safe Orthopaedics. Notre objectif est d'offrir a? tous nos clients des cycles courts d'innovation et des services logistiques et commerciaux ine?dits" commente Pierre Dumouchel, Pre?sident-Directeur Ge?ne?ral et co-fondateur de Safe Orthopaedics. "Avant la fin 2020, des nouvelles technologies pre?tes-a?-l'emploi Safe Orthopaedics seront commercialise?es et des partenariats avec d'autres fabriquant initie?s. En 2021, le groupe disposera de nouveaux moyens industriels sur son site de production lyonnais de?multipliant sa capacite? a? innover pour son compte et celui de clients LCI Medical. La confiance des clients manifeste?e lors de l'annonce et le de?veloppement d'activite?s permettent d'envisager la construction d'un groupe a? forte croissance et rentabilite? rapide".

Seconde convocation a? une Assemble?e ge?ne?rale mixte le 4 aou?t 2020

L'assemble?e ge?ne?rale mixte de Safe Orthopaedics s'est tenue le vendredi 24 juillet 2020 a? huis clos suite a? la pande?mie du COVID-19. Les actionnaires participant au vote de?tenaient ensemble 2.891.588 actions, soit 23,81% du capital, et 23,96% des droits de vote.

Le quorum ne?cessaire a? la tenue d'une assemble?e ge?ne?rale mixte sur premie?re convocation n'est pas atteint. Par conse?quent, a? de?faut de quorum requis pour statuer sur les re?solutions, aucune des re?solutions propose?es telles que figurant dans l'avis de re?union publie? dans le Bulletin des Annonces Le?gales Obligatoires no 82 du 8 juillet 2020, n'a e?te? mise au vote des actionnaires et l'assemble?e ge?ne?rale est ajourne?e.

Les actionnaires sont ainsi convie?s a? une assemble?e ge?ne?rale mixte sur seconde convocation qui se tiendra le 4 aou?t 2020 a? 8h30 et portera sur le me?me ordre du jour. L'avis de seconde convocation a e?te? publie? au BALO (Bulletin des Annonces Le?gales Obligatoires) no89 du 24 juillet 2020.

Prochain rendez-vous avec les re?sultats du 1er semestre, le 28 septembre 2020 (apre?s bourse).