Safe : lourde perte en 2022

(Boursier.com) — En 2022, le chiffre d'affaires de Safe a atteint 5,86 millions d'euros, en hausse de 29%, principalement grâce à la forte croissance des ventes directes de Safe Orthopaedics, en hausse de 43%, et des ventes de production en sous-traitance de Safe medical, en hausse de 21%. Les ventes directes de Safe Orthopaedics sont en hausse de 49% à 2,64 ME, avec des progressions significatives en France (+21%), au Royaume-Uni (+25%) et Etats-Unis (653 kE).

L'amélioration des marges (+10%) et du résultat opérationnel courant (+19%) est directement liée à l'intégration de la production au sein du groupe.

En 2022, le résultat net est impacté par un résultat financier qui reflète les pénalités de financement liées l'émission d'actions sous le nominal. Le résultat net s'établit à -8,47 ME (-6,69 ME en 2021).

"L'année 2022 est marquée par la croissance des deux sociétés du groupe Safe et l'amélioration de notre résultat opérationnel grâce à l'intégration des productions en interne. Les 100ième chirurgies réalisées avec chaque de nos nouvelles technologies Sycamore et SORA sont des milestones également prometteurs" Commente Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe group "En 2023, nous continuons d'optimiser nos coûts opérationnels et notre structure de groupe. Apporter un service de qualité à nos clients grâce à nos technologies prêtes à l'emploi et assurer notre croissance commerciale reste nos priorités, au travers de la performance de nos forces commerciales directes, nos distributeurs et la recherche de partenariats stratégiques".

La trésorerie du groupe s'élevait à 303 kE au 31 décembre 2022. Safe rappelle qu'un programme de financement de 30 ME a été signé avec Alpha Blue Ocean le 14 mars 2023.