Safe : le chiffre d'affaires croît de 23% en 2021

(Boursier.com) — En 2021, le chiffre d'affaires du groupe Safe s'est établi à 4,63 millions d'euros, en hausse de +23%, très majoritairement expliqué par la forte croissance rencontrée sur Safe medical en hausse de 50%.

Les ventes directes réalisées par Safe Orthopaedics sont en hausse à +4%, avec des croissances montantes trimestre après trimestre : -18% en Q1, +6% en Q2, +13% en Q3 et +19% en Q4 tirées par l'accélération des ventes en Allemagne (429 kE, 160%) et le début de commercialisation au US (103 kE). La France connaît un repli de -15% sur l'année et observe un retour à la croissance de +4% sur le dernier trimestre. A l'international, la situation sanitaire mondiale impacte toujours fortement les ventes indirectes compte tenu des multiples confinements locaux constatés.

La croissance des ventes de Safe medical, en hausse de 50% par rapport à 2020, valide le modèle du groupe constitué en 2020 en s'appuyant sur un outil de production industriel à forte valeur ajoutée pour ses clients. Elle constituera un nouveau vecteur de croissance en 2022 en apportant un service supplémentaire aux clients de Safe medical tout en raccourcissant leurs délais de production, tout comme l'impression additive prévue qualifiée au deuxième semestre 2022.

La position de trésorerie au 31 décembre 2021 était de 0,9 ME (chiffre non audité). Le solde de la subvention du plan de relance restant à percevoir par Safe medical sur le 1er trimestre 2022 est de 400 kE. Safe Group rappelle avoir sécurisé un financement de 8 ME en décembre 2021.

Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe Group et co-fondateur de Safe Orthopaedics commente : "2021 aura également été une année d'innovation et d'investissments pour structurer notre croissance 2022 grâce à la qualification de Safe Medical, le lancement de Sycamore (marché mondial estimé à plus d'un milliard de dollar), Hickory et SORA, commercialisés mondialement en 2022. La combinaison de nos deux entités Safe Orthopaedics et Safe medical permettra de maintienir le rythme d'innovation et d'asseoir notre position de pionnier et leader du prêt-à-l'emploi orthopédique. Cette nouvelle façon de prendre en charge la chirurgie est aujourd'hui suivie par plusieurs dizaines d'acteurs ce qui confirme la tendance de conversion du marché mondial et fait l'objet de publications medico-économiques multiples".