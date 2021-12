Safe : lance un financement obligataire de 8 ME

(Boursier.com) — Safe -spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence- a signé un contrat d'émission avec le fonds d'investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission de 1.600 bons d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'une valeur nominale de 5.000 euros chacune (OCEANE), se décomposant en 20 tranches de 80 OCEANE chacune.

Le montant nominal total des OCEANE ainsi émises sera au maximum de 8 millions d'euros sur 30 mois. Ce contrat fait suite a? la fin du programme d'OCEANE conclu avec l'Investisseur en décembre 2020 et ayant permis de financer la société a? hauteur d'environ 8 ME également.

Il est rappelé que la capitalisation boursière de la société est d'environ 17,5 ME. La mise en place de cette ligne de financement par émission d'OCEANE, permettrait une levée de fonds potentielle d'un montant maximum de 7,76 ME au titre de la souscription des 1.600 OCEANE. La valeur nominale unitaire des OCEANE est égale à 5.000 euros. Chaque OCEANE sera souscrite à un prix de souscription égal à 97% de sa valeur nominale unitaire.

Cette émission a pour objectif de permettre notamment à Safe Orthopaedics le financement :

- de la commercialisation directe en France, Allemagne, Royaume Uni et USA,

- du lancement commercial mondial de Sycamore et Hickory, nouvelles technologies marquées CE en 2021,

- du déploiement de l'assistant virtuel de chirurgie SORA

- le déploiement de nouveaux services industriels par Safe Medical.

Pierre Dumouchel, Président-Directeur Général de Safe Group, commente : "Le partenariat avec Alpha Blue Ocean a permis par le passé le développement commercial et technologique de Safe Orthopaedics et sa transformation en intégrateur industriel de dispositifs médicaux. Ce financement a été structuré en tranches mensuelles de quatre cent mille euros à des conditions révisées par rapport aux anciens financements permettant au groupe de continuer son expansion internationale et sa capacité à innover pour une meilleur prise en charge des patients"