Safe : l'activité croît de 27% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 3e trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Safe s'établit à 1,17 million d'euros (893 kE au 3e trimestre 2020), porté par la reprise progressive des chirurgies et des ventes des nouveaux produits Sycamore et Hickory. Cette évolution s'expliquant aussi par l'intégration des ventes de Safe Medical après son entrée dans le périmètre de consolidation à fin juillet 2020.

A périmètre constant, les ventes de Safe Orthopaedics sont en baisse de -3% sur le 3e trimestre après un 1er semestre en retrait de -21% par rapport à 2020, marquant ainsi un retour à la croissance porté par la forte hausse des ventes directes en Allemagne de 148% (110 kE sur Q3 2021 contre 45 kE sur Q3 2020) et aux Etats-Unis (54 kE sur Q3), où le groupe a recruté un responsable des ventes et initié une commercialisation directe.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires ressort à 3,34 ME (2,62 ME sur les 9 mois de 2020). Il croît de 27%.

"Bien que le volume de chirurgies ne soit pas encore revenu au niveau d'avant crise sanitaire, les investissements Safe Orthopaedics sur les marchés stratégiques France, Allemagne et USA et le lancement de nouvelles technologies contribuent à notre croissance. Safe Medical voit son activité accélérer fortement depuis le 2e trimestre 2021, et propose désormais de nouveaux services industriels depuis la qualification de son site de production intégrée, supportant la croissance du groupe à venir", commente Pierre Dumouchel, Président et Directeur Général de Safe Group.

A l'issue du 3e trimestre 2021, la trésorerie de Safe s'élevait à 2.523kE contre 575 kE au 30 septembre 2020.

Réorganisation juridique interne de Safe

Suite à l'acquisition de LCI Medical (nouvellement Safe Medical), il a été décidé de créer une seconde filiale opérationnelle (Safe Orthopaedics SAS, détenue à 100% par Safe SA) destinée à porter les activités historiques du groupe. Ainsi, dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité, l'ensemble des actifs (en ce compris les salariés) et passifs relatifs auxdites activités historiques ont été transmis le 1er octobre à Safe Orthopaedics SAS. En conséquence, Safe SA conserve uniquement les activités administratives et financières et les activités de recherche et d'innovation.