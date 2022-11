Safe jette les bases de son futur regroupement d'actions

(Boursier.com) — Safe convoque une Assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la délégation de compétence au conseil d'administration de la société à l'effet de procéder au regroupement des actions.

Ce regroupement s'effectuerait par attribution de 1 action ordinaire nouvelle d'une valeur nominale unitaire de 12 euros contre 1.200 actions ordinaires anciennes.

L'Assemblée aurait aussi à se prononcer sur le principe d'une réduction du capital social de la société motivée par des pertes dans la limite de 10% en plus ou en moins d'un montant de 5 millions d'euros.

Safe envisage également une augmentation du capital social par émission d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes.

Il est rappelé que la capitalisation boursière de la société est d'environ 0,65 ME et que le programme de financement Oceane souscrit par la société auprès d'Alpha Blue Ocean permettrait à cette dernière, sur la base du cours actuel d'environ 0,002 euro, de bénéficier d'un montant de financement de 1,6 ME.