Safe Group : chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 31%

(Boursier.com) — Safe Group a enregistré au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 1,43 ME, en croissance de +31% par rapport au premier trimestre 2021, malgré une crise sanitaire encore présente sur les marchés indirects. Ce chiffre d'affaires trimestriel constitue la deuxième plus forte performance commerciale trimestrielle après le quatrième trimestre 2019, qui enregistrait des revenus de 1,5 ME.

Les ventes de Safe Orthopaedics sont en croissance de +33% par rapport au T1 2021 à 1,01 ME, portées par une croissance équivalente sur les ventes directes et indirectes de respectivement 34% et 33%.

Si les ventes françaises sont stables par rapport au T1 2021, elles sont en forte croissance en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. La croissance en Allemagne est soutenue par le récent accord signé avec le groupement d'achat Clinicpartner. Les États Unis deviennent la deuxième zone directe en termes de chiffre d'affaires après un an d'activité.

Les ventes indirectes ont retrouvé le chemin de la croissance à 402 KE, en hausse de 33% par rapport au T1 2021, ceci malgré la zone Asie-Pacifique encore impactée par la crise sanitaire. Également, la distribution au Japon est ralentie par la cession des actifs Kisco du groupe Otsuka au groupe Teijin en février 2022.

" Les déploiements commerciaux de Sycamore et Hickory vont continuer d'accélérer les ventes franco-allemandes au deuxième trimestre et doivent être disponibles à l'international dès le second semestre. L'évaluation de SORA se déroule conformément à nos attentes et la mise en place de deux nouvelles unités est prévue en France sur le deuxième trimestre avant d'être proposé aux marchés Allemands et USA sur la fin d'année 2022 ", a précisé Pierre Dumouchel, Président Directeur Général et co-fondateur de Safe Orthopaedics.