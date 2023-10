Safe group annonce un chiffre d'affaires de 1,35 ME au troisième

(Boursier.com) — Safe , groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, publie son Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti globalement stable à -3% avec un repli de 20% sur le périmètre Safe Orthopaedics expliquée et une croissance de +32% sur le périmètre Safe Medical.

Safe Orthopaedics connait des croissances à double chiffre sur ses zones historiques de ses ventes directes France/UK et indirectes. Aux Etats-Unis, les ventes sont en retrait par rapport à T3 2022, étant rappelé qu'à cette période, la société avait livré à un partenaire américain des stocks de démarrage. En Allemagne, Safe Orthopaedics a opéré un changement de commercialisation en septembre 2023, signant un contrat d'agent avec une société allemande qui a repris 50% de la force commerciale.

Safe Medical enregistre une croissance de 32% sur les clients externes au groupe, tout en assurant les productions nécessaires à l'activité commerciale de Safe Orthopaedics.

Les ventes cumulées sur 9 mois s'établissent à 4,25 ME et sont constantes en comparaison à 2022.

Safe Orthopaedics est en retrait de 8%, soutenue par la croissance de 14% sur les zones historiques France/UK et indirectes (2,23 ME) et en retrait de 528 KE sur les zones en restructuration et en démarrage (i.e. Allemagne et USA). Depuis le lancement de technologies prêtes à l'emploi SteriSpine, fin du troisième trimestre 2023, plus de 27.800 procédures ont été réalisées dans le monde.

Safe Medical délivre un chiffre d'affaires cumulé de 1.77 ME en croissance de 14% sur les clients externes au groupe. Safe Medical poursuit une croissance régulière depuis son rachat par le groupe Safe.

Pierre Dumouchel, Président et CEO du groupe Safe commente : "Notre troisième trimestre est marqué par une croissance forte de Safe Medical et des zones commerciales historiques de Safe Orthopaedics. Dans les zones moins dynamiques, nous avons opéré des changements stratégiques de distributions afin de redynamiser nos ventes. Depuis l'ouverture du redressement judiciaire, nous exécutons des restructurations rapides et recherchons des partenariats structurants et/ou financements. Nos équipes opérationnelles restent 100% mobilisées sur la commercialisation de nos technologies Safe Orthopaedics et services industriels Safe Medical".

Point sur la situation globale du groupe

Pour rappel, par jugements prononcés en date du 4 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés françaises du groupe, SAFE, SAFE ORTHOPAEDICS SAS et SAFE MEDICAL SAS, et ouvert une période d'observation d'une durée de 6 mois pour à l'égard de chacune des sociétés.

Pour rappel, Conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est une procédure collective ayant pour objet de "permettre la poursuite de l'activité? de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif" (article L.631-1 du code de commerce).

La direction générale, assistée de l'étude BLERIOT & Associe?s, prise en la personne de Maitre Philippe Blériot en qualité? d'administrateur judiciaire, mène toutes les restructurations nécessaires aux redressements des trois entités.

Conformément aux dispositions du Code de commerce, l'opportunité de poursuivre la période d'observation des entreprises concernées sera de nouveau examinée le 17 novembre 2023, par le Tribunal de commerce de Pontoise.

Au 13 octobre 2023, la trésorerie du groupe non auditée s'élevait à 285 KE, contre 220 KE au 30 juin 2022.

Aux termes du communiqué de presse en date du 14 mars 2023, Safe a annoncé la mise en place d'un financement obligataire sous forme d'OCEANE avec l'investisseur financier Alpha Blue Ocean, et souligné les risques inhérents à ce type de financement, potentiellement fortement dilutif.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 31 juillet 2023, le contrat de financement d'Alpha Blue Ocean est suspendu. Les 190 obligations existantes à ce jour sont actuellement étudiées et susceptibles d'être converties avec l'approbation de l'administrateur judiciaire.

Le 6 septembre 2023, les 'assemblées générales ordinaire et extraordinaire n'ont pu valablement délibérer faute du quorum requis de 25% des actionnaires. La direction générale met toutes les actions en oeuvre pour reconvoquer et tenir les assemblées générales ordinaire et extraordinaire. Leur date sera prochainement communiquée aux actionnaires.

Prochaines publications

Chiffre d'affaires du 2e?me semestre 2023, le 10 janvier 2024 (après bourse).