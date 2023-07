Safe group annonce la suspension du contrat de financement avec Alpha Blue Ocean

(Boursier.com) — Safe , groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce la suspension de son contrat de financement et la mise en place d'un prêt de substitution.

Conformément aux conditions du contrat de financement conclu avec ABO et publiées le 14 mars 2023, le tirage des tranches de financement est suspendu compte tenu de l'application de la condition suivante:

"Le cours de clôture des actions SAFE sur Euronext Growth Paris doit avoir e?te? supe?rieur a? cent trente pour cent (130%) de la valeur nominale des actions SAFE pendant au moins soixante jours de bourse conse?cutifs avant la date d'envoi de la demande de tirage (ou, si tel n'a pas e?te? le cas, le capital social de la Socie?te? a e?te? re?duit pendant cette pe?riode au moyen d'une re?duction de la valeur nominale des actions SAFE)".

En raison de cette suspension, et en dépit des démarches engagées par SAFE afin de trouver de nouvelles sources de financement et de réduire ses dépenses opérationnelles et besoins de financement, le Conseil d'administration de la société, à l'issue d'une réunion tenue ce jour, a décidé d'initier auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise les démarches visant l'ouverture d'une procédure collective afin de restructurer sa situation d'endettement et d'apurer son passif.

Une suspension de cours a été sollicitée auprès d'Euronext le 28 juillet dernier le temps de la communication de ce communiqué de presse. La recotation du titre a été demandée ce jour à Euronext par la société...