Safe et Wenzel Spine s'associent pendant le NASS

(Boursier.com) — Safe et Wenzel Spine, une société de technologie médicale spécialisée dans la fourniture de solutions chirurgicales et diagnostiques mini-invasives pour le traitement des troubles de la colonne vertébrale, unissent leurs forces lors du congrès de la North American Spine Society (NASS) qui se tiendra à Chicago du 11 au 14 octobre 2022.

Le récent partenariat stratégique entre Wenzel Spine et le groupe Safe aboutira à la formation d'un nouveau modèle de prestation de services incluant les technologies prêtes à l'emploi de Safe (vis pédiculaires et technologies d'augmentation vertébrale mini-invasives),et les implants et solutions de diagnostic de Wenzel Spine, offrant ainsi des solutions cliniques, rentables et simples aux chirurgiens, particulièrement uniques pour les chirurgiens pratiquant des interventions sur la colonne vertébrale dans des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et des établissements ambulatoires aux Etats-Unis.

Safe Orthopaedics a déjà livré des stocks de SteriSpine PS et SteriSpine VA à Wenzel Spine afin de commencer les opérations après le congrès du NASS.