Safe : dispose de 0,1 ME de trésorerie au 31 décembre 2022

(Boursier.com) — En 2022, le chiffre d'affaires du groupe Safe s'est établi à 5.852 kE, en hausse de 26%. Il s'explique très majoritairement par la forte croissance des ventes directes sur Safe Orthopaedics (+43%), et des ventes de sous-traitance de production sur Safe medical (+20%).

A l'international, l'activité se reprend avec une hausse des ventes encore limitée de 6% à 2.212 kE compte tenu des multiples confinements locaux encore constatés.

Il est à noter que l'internalisation de la production des kits Safe Orthopaedics par Safe medical a été finalisée en 2022 et permet d'assurer la maîtrise de la marge et un besoin de fonds de roulement corrélé à la croissance des ventes de Safe Orthopaedics.

"2022 se termine avec une croissance à double digit et un trimestre record de 1,6 ME de chiffre d'affaires porté par nos deux entités Safe Orthopaedics et Safe Medical. Pionnier et Leader du prêt-à-l'emploi, nous sommes également fiers d'annoncer le 25.000e kit chirurgical vendu et plus de 120 cas sycamore avec des résultats cliniques à 12 mois très prometteurs", commente Pierre Dumouchel, Président Directeur Général de Safe Group de Safe Group. "Après deux ans d'investissement dans nos sites de production Safe Medical, nous abordons 2023 avec sérenité. Nos technologies sont désormais produites à 100% en interne écartant tous risques de rupture en phase de croissance. Egalement, les lancements mondiaux de Sycamore et Hickory, notre partenariat avec Wenzel aux USA et le developpement de SORA nous offrent des perspectives de croissance solides dans un contexte de marché mondial de plus en plus réceptif aux benefices du Ready-to-Use".

La position de trésorerie au 31 décembre 2022 était de 0,1 ME (chiffres non audité). Le solde maximum du financement au titre du programme d'OCEANE Alpha Blue Ocean restant à percevoir s'élève à 0,8 ME.