Safe : des kits pour l'Ukraine

(Boursier.com) — Safe , société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce l'expédition de plusieurs dizaines de kits chirurgicaux prêts à l'emploi complets (implants et instruments) à deux centres hospitaliers, le Dnipro Military Hospital (service de neuro-chirurgie, Dr Igor Kurilets) et la Kharkiv University Clinic (service de traumatologie, Dr Dimytro Petrenko).

Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, les structures hospitalières ukrainiennes sont sous tension et doivent traiter un grand nombre de patients en urgences. Deux hôpitaux ont été informés des solutions prêtes à l'emploi proposées par Safe Orthopaedics et ont fait la demande explicite de livraison en urgence. Safe Orthopaedics, qui n'est pas distribué en Urkraine, a donc procédé à la livraison d'une dizaine de kits chirurgicaux par hôpital, organisé la livraison sécurisée au travers de son distributeur polonais, et propose ses services d'aide et de formation à distance.