Safe : CA de 1,08 ME au second trimestre

Safe : CA de 1,08 ME au second trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Safe annonce son chiffre d'affaires semestriel clos au 30 juin 2021, qui ressort à 2,168 millions d'euros, en hausse de 25%, après un second trimestre de 1,085 million d'euros. Pierre Dumouchel, Président et Directeur Général de Safe Group, ajoute : "L'accélération de la vaccination et l'amélioration des courbes de contamination au virus dans de nombreux pays donne confiance sur un retour à la normale dans les mois à venir. Notre groupe travaille une croissance accélérée au second semestre sur ses deux activités : Safe Medical enregistre une augmentation de commandes clients et propose dès le troisième trimestre de nouveaux services industriels grâce à la finalisation de notre C.I.P.I et qualification des salles blanches à Fleurieux. Safe Orthopaedics accélère les chirurgies avec ses nouvelles technologies Sycamore et Hickory marquées CE en mai 2021 et accède à de nouveaux territoires commerciaux, la Colombie en distribution et les Etats-Unis en vente directe". Au 30 juin 2021, la trésorerie du groupe Safe s'élevait à 3,94 ME contre 3,2 ME à fin juin 2020.