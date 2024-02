S.T. Dupont annonce le succès de son augmentation de capital de de 25 ME

(Boursier.com) — S .T. Dupont annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant total d'environ 25 millions d'euros.

Alain Crevet, président du directoire de S.T. Dupont, déclare : "Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui le succès de notre augmentation de capital de 25 millions d'euros, permettant à S.T. Dupont de se désendetter et de poursuivre son plan d'investissement.

Au nom de toute l'équipe de S.T. DUPONT, je tiens à remercier tous nos actionnaires historiques et nouveaux qui nous ont fait confiance à travers leurs souscriptions à cette augmentation de capital.".

Caractéristiques de l'Augmentation de Capital

L'Augmentation de Capital est constituée de l'émission de 419.423.640 actions nouvelles au prix de souscription de 0,06 euro par action pour un produit brut de 25.165.418,40 euros, prime d'émission incluse (dont 21 millions d'euros souscrits par compensation de créance et 4.165.416 euros souscrits en numéraire).

A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 8 février 2024, la demande totale d'Actions Nouvelles à titre irréductible et à titre réductible s'est élevée à 441.298.625 actions correspondant à un taux de souscription de 105,22% :

385.678.680 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 91,95% des Actions Nouvelles à émettre, dont 365.063.280 Actions Nouvelles souscrites par D and D International B.V. en exécution de son engagement de souscription (soit un montant total de souscription de 21,9 millions d'euros, dont 21 millions d'euros souscrit par compensation de créance et le solde en numéraire, représentant 87,04% de l'Augmentation de Capital) ;

la demande à titre réductible a porté sur 55.619.945 Actions Nouvelles, représentant 13,26% des Actions Nouvelles à émettre, et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 33.744.960 Actions Nouvelles réparties selon un coefficient de 0,073293094 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'Action Nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'Actions Nouvelles demandées à titre réductible. Il a été alloué à D and D International B.V. 33.445.771 Actions Nouvelles dans le cadre de leur souscription à titre réductible (soit un montant total de souscription de 2.006.746,26 millions d'euros, intégralement souscrit en numéraire, représentant 7,97% de l'Augmentation de Capital).

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0000054199), sont prévus le 15 février 2024. Les Actions Nouvelles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

A l'issue du règlement-livraison, le capital social de la Société s'élèvera à 47.185.159,80 euros, divisé en 943.703.196 actions d'une valeur nominale de 0,05 euro, entièrement libérées et toutes de même catégorie.