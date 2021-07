Ryanair : vif rebond du trafic en juin

(Boursier.com) — Forte remontée du trafic de Ryanair en juin. La compagnie à bas coûts a transporté 5,3 millions de personnes le mois dernier contre 0,4 million un an plus tôt et 1,8 million en mai. Le transporteur irlandais a opéré plus de 38.000 vols en juin contre environ 12.000 le mois précédent. Le taux d'occupation a atteint 72%. Sur l'ensemble de son premier trimestre fiscal, Ryanair a accueilli 8,1 millions de passagers à bord de ses avions avec un taux d'occupation de 73%.