Ryanair : va creuser ses pertes au deuxième semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ryanair , qui a accusé un déficit de 197 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice financier (1,15 MdE de profits un an plus tôt), s'attend à creuser davantage ses pertes au second semestre. "L'année fiscale 21 restera une année extrêmement difficile pour Ryanair. Compte tenu de l'incertitude actuelle concernant le Covid-19, Ryanair ne peut, pour le moment, pas fournir de guidance chiffrée pour l'année fiscale 2021. Le groupe s'attend à transporter environ 38 millions de passagers au cours de l'exercice, bien que ces orientations pourraient être révisées à la baisse si les gouvernements de l'UE continuent à mal gérer les voyages aériens et imposent davantage de restrictions de voyage non coordonnées ou de fermetures cet hiver", explique la compagnie irlandaise.

Sur les six premiers mois de l'exercice, Ryanair a vu ses revenus plonger de 78% à 1,18 MdE alors que son trafic a fondu de 80% avec 17 millions de personnes transportées. Le groupe, qui a dernièrement réduit ses capacités pour cet hiver à environ 40% du niveau de l'an passé, précise disposer de 4,5 MdsE de cash à fin septembre.

"Au-delà de la crise liée au Covid-19 et de l'émergence de vaccins efficaces au début de l'année 2021, le groupe Ryanair s'attend à avoir une base de coûts plus faible, un bilan plus solide, qui lui permettra de financer des tarifs plus bas, et d'acquérir de nouveaux avions à bas coûts pour tirer parti des nombreuses possibilités de croissance qui seront disponibles sur tous les marchés en Europe, en particulier là où les compagnies aériennes concurrentes ont considérablement réduit leurs capacités ou ont fait faillite".

Le transporteur espère recevoir son premier B737 MAX début 2021 et compte avoir une trentaine d'appareils d'ici l'été prochain.