Ryanair va commander jusqu'à 300 737 MAX10 à Boeing

(Boursier.com) — Comme pressenti, Ryanair vient d'officialiser une énorme commande de 737 Max. La compagnie irlandaise va acquérir 150 Max 10 dans le cadre d'un accord évalué à 40 milliards de dollars au prix catalogue. La commande comprend également 150 appareils en option tandis que les avions devraient être livrés entre 2027 et 2033. Le transporteur prévoit de financer l'expansion de sa flotte en grande partie par les flux de trésorerie internes, même s'il "restera opportuniste" dans sa stratégie de financement.

Le 737 Max 10 de Ryanair sera équipé de 228 sièges (21% de plus que le B737NG). La commande devrait déboucher sur la création de plus de 10.000 emplois chez Ryanair et faciliter une croissance disciplinée du trafic de 80%, passant de 168 millions de passagers à fin mars 2023 à 300 millions par an d'ici mars 2034. Ryanair prévoit par ailleurs que 50% des nouveaux appareils remplaceront les anciens B737NG, ce qui lui permette de continuer à exploiter l'une des flottes d'avions les plus jeunes et les plus économes en carburant et d'Europe.