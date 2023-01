Ryanair : une fin d'année record

(Boursier.com) — Ryanair fait état d'un trimestre record et affiche son optimisme. Sur les trois mois clos fin décembre, la première compagnie européenne à bas coûts a dégagé un bénéfice net de 211 millions d'euros, contre une perte de 96 millions d'euros un an plus tôt, et un précédent record de 106 ME sur les trois derniers mois de 2017. Les revenus ont bondi de 57% à 2,31 milliards d'euros avec un trafic en hausse de 24% à 38,4 millions de passagers. Le résultat opérationnel s'est établi à 151,4 ME contre un déficit de 116,7 ME un an auparavant. Le marché escomptait néanmoins des résultats plus élevés puisque le consensus tablait sur un profit de 263,3 ME pour des recettes de 2,35 MdsE.

"Avec le retour des touristes en Asie et un dollar américain fort qui encourage les Américains à explorer l'Europe, nous constatons une demande robuste pour les vols pour Pâques et l'été 2023", a déclaré le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary.

Le transporteur a confirmé sa prévision d'un bénéfice après impôt compris entre 1,325 et 1,425 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année se terminant le 31 mars. Il a également réitéré sa prévision de transporter 168 millions de passagers sur la période, soit bien plus que son précédent record annuel de 149 millions atteint avant la pandémie. Cette orientation reste fortement tributaire de l'évitement événements indésirables au quatrième trimestre (tels que le Covid et/ou la guerre en Ukraine), a précisé le groupe irlandais. Ryanair s'attend par ailleurs à enregistrer un quatrième trimestre déficitaire en raison de l'absence de Pâques sur la période.