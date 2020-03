Ryanair : un programme de vols quasi nul à partir du 24 mars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Ryanair va cesser presque toute son activité à compter du 24 mars. La compagnie à bas coûts précise que seul "un très petit nombre de vols sera réalisé pour maintenir une connectivité essentielle, principalement entre le Royaume-Uni et l'Irlande". Le transporteur pourra effectuer des vols dits de 'sauvetage' pour faciliter le rapatriement en cas de besoin. Entre le 18 et le 24 mars, Ryanair avait déjà prévu d'annuler 80% de son programme de vols. Comme l'ensemble du secteur, le groupe irlandais doit faire face à la chute de la demande et aux interdictions de voyages imposées par les différents gouvernements pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.