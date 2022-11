Ryanair : un mois d'octobre record

(Boursier.com) — L 'activité de Ryanair et [GB:jE00BN574F90:0]Wizz Air[:GB], deux des plus grands transporteurs à bas coûts en Europe, est resté très soutenue en octobre. La compagnie irlandaise a transporté 15,7 millions de passagers le mois passé, soit 38% de plus qu'il y a un an. Un niveau record pour un mois d'octobre. Le groupe irlandais a par ailleurs vu son taux d'occupation s'améliorer de 10points sur un an, à 94%.

Wizz Air a pour sa part accueilli 4,53 millions de personnes à bord de ses appareils en octobre, soit 52,1% de plus qu'il y a un an. Les capacités ont dans le même temps augmenté de 37,7%, conduisant à une amélioration du coefficient d'occupation de 8,3 points à 87,8%. La compagnie à bas coûts, en plein développement, a reçu son 170ème Airbus le mois dernier.