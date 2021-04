Ryanair : temporise, la reprise se fait toujours attendre

(Boursier.com) — Ryanair s'attend à essuyer une perte annuelle comprise entre 800 et 850 millions d'euros, soit un peu moins que le déficit prévu jusqu'ici, à savoir entre 850 et 950 ME. La première compagnie européenne à bas coûts a transporté seulement 27,5 millions de personnes sur l'exercice clos fin mars, contre 149 millions sur l'exercice précédent, en raison des restrictions de voyages et des multiples annulations de vols en lien avec la pandémie de coronavirus.

Les restrictions de voyage encore en cours ainsi qu'une reprise retardée du trafic pendant la haute saison en raison de la lenteur du déploiement des vaccins dans l'UE signifient que le trafic de l'exercice 2022 devrait se situer dans le bas de la fourchette de 80 à 120 millions de passagers annoncée précédemment, souligne le transporteur irlandais. Bien qu'il ne soit pas possible (à l'heure actuelle) de fournir des prévisions de bénéfices significatives pour l'exercice 2022, Ryanair ne dit pas partager l'optimisme récent de certains analystes et anticipe pour le moment un résultat simplement à l'équilibre.