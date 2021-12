Ryanair se paie Boris Johnson

(Boursier.com) — Ryanair charrie Boris Johnson et son gouvernement. Depuis la révélation d'une 'christmas party' organisée au 10 Downing Street le 18 décembre 2020 alors qu'une partie du Royaume-Uni s'apprêtait à faire face à une nouvelle période de confinement, le Premier ministre britannique est pris dans une violente tempête médiatico-politique. Plusieurs députés appellent à sa démission alors que Boris Johnson vient tout juste d'annoncer un durcissement des restrictions pour lutter contre le variant Omicron.

Cette colère de l'opposition mais aussi d'une partie de l'opinion publique n'a pas échappé à la compagnie à bas coûts. Dans un tweet moqueur dévoilé hier après-midi, le transporteur irlandais met en parallèle la pyramide des différents stades de la pandémie dans le pays et le niveau de fête organisé à Downing Street, allant de "Petite réunion avec vin et fromage" à "Rave complète, tout le monde se lâche".

The UK Covid Alert Level has been increased from Level 3 to Level 4 pic.twitter.com/7TTpwIDz98 >— Ryanair (@Ryanair), via Twitter

Ryanair a doublé son tweet initial en annonçant avoir nommé Kim Kardashian West comme nouveau membre de son équipe juridique pour faire face "aux conséquences" des tweets se moquant de B.Johnson, suite à l'annonce de la réussite de la star de télé-réalité à l'examen des étudiants en droit de première année de Californie, familièrement connu sous le nom de "Baby Bar".

Introducing the new member of our legal team who will deal with the aftermath of admins #downingstreetparty tweets. Congrats Kim, on passing the baby bar. pic.twitter.com/FvgiWBgPgY >— Ryanair (@Ryanair), via Twitter

Ce n'est par la première fois que la compagnie et son emblématique patron, Michael O'Leary, s'en prennent au gouvernement depuis que la pandémie a éclaté. Le dirigeant égratigne également régulièrement ses concurrents qu'il accuse de bénéficier d'aides d'Etats illégales. Il a par exemple récemment comparé le sauvetage de Deutsche Lufthansa à "un oncle ivre à la fin d'un mariage, buvant dans tous les verres vides".

Ryanair demande quand même de l'aide à l'Etat

Ces tweets narquois n'ont pas empêché Ryanair et les autres grands transporteurs britanniques de demander le soutien financier du gouvernement après la mise en place de nouvelles restrictions de voyage pour freiner la propagation du variant Omicron. "En tant que dirigeants de compagnies aériennes britanniques, nous sommes profondément préoccupés par l'approche désordonnée et disproportionnée du gouvernement en matière de restrictions de voyage suite à l'émergence du variant omicron", ont écrit les patrons de British Airways et Ryanair dans une lettre adressée au Premier ministre reprise par 'Bloomberg'. Dans ce document, les dirigeants demandent des mesures de soutien économique sur mesure et la suppression des exigences de tests d'urgence pour les passagers entièrement vaccinés.