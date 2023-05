Ryanair : retour des bénéfices et optimisme de rigueur

(Boursier.com) — Ryanair renoue avec les bénéfices et affiche son optimisme pour la saison estivale à venir alors que la compagnie exploitera le programme le plus important de son histoire avec près de 2.500 routes et plus de 3.000 vols quotidiens. Sur l'exercice clos fin mars, le transporteur irlandais a enregistré un bénéfice après impôts de 1,43 milliard d'euros contre une perte de 355 ME un an plus tôt, pour des revenus de 10,78 MdsE contre 4,80 MdsE sur l'exercice précédent. Le trafic a bondi de 74% à 168,6 millions de passagers et le coefficient d'occupation s'est amélioré de 11 points à 93%.

La compagnie à bas coûts souligne avoir ouvert 5 bases et environ 300 nouvelles liaisons sur le dernier exercice. Elle a gagné d'importantes parts de marché en Espagne, Pologne, Italie et Ireland.

Ryanair s'attend à ce que sa facture de carburant soit supérieure d'un milliard d'euros au cours de l'exercice en cours, affirmant que des revenus plus élevés compenseront cette hausse. Elle table ainsi sur une croissance "modérée des bénéfices d'une année sur l'autre". Ryanair espère par ailleurs voir son trafic augmenter à environ 185 millions de passagers (+10%), bien que les récents retards de livraison de Boeing puissent pousser une partie de cette croissance dans le second semestre de l'exercice, où les rendements sont plus faibles, voire conduire à une légère baisse de cet objectif. Ce mois-ci, le transporteur a commandé jusqu'à 300 737 Max alors qu'il vise 30% du marché européen d'ici 2034.

Les tarifs du premier trimestre, qui ont bénéficié de fêtes de Pâques fortes en avril (et d'une base de comparaison très faible en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie), seront nettement plus élevés que ceux du premier trimestre de l'exercice 2023, a précisé le groupe irlandais.

Les coûts unitaires par rapport aux concurrents, la couverture des risques liés au carburant, le bilan solide et le carnet de commandes d'avions à très bas prix devraient créer "d'énormes opportunités de croissance pour Ryanair dans les années à venir", a indiqué le directeur général, Michael O'Leary.