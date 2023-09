Ryanair : remonté contre Boeing à cause des retards de livraison

(Boursier.com) — Ryanair commence vraiment à s'inquiéter pour la livraison de ses prochains 737 MAX. Boeing a informé le groupe irlandais lors d'une réunion cette semaine qu'il ne serait en mesure de livrer que 14 des 27 avions prévus d'ici fin décembre, a déclaré à 'Bloomberg' Michael O'Leary, patron de Ryanair. Ce revers est le résultat de défauts de qualité chez Spirit AeroSystems Holdings, qui construit le châssis de l'avion, a-t-il précisé.

Le calendrier des livraisons des 43 appareils restants, qui devraient arriver d'ici avril prochain, est "dans le giron des dieux", a déclaré M.O'Leary. Boeing souhaite reporter certaines livraisons au plus fort de l'été de l'année prochaine, tandis que Ryanair souhaite que les avions soient livrés plus tôt. Cette perturbation est particulièrement frustrante pour Ryanair, car la compagnie a besoin de toute la capacité possible pour bénéficier du boom des voyages post-pandémique, selon son DG.

"Nous commençons vraiment à nous inquiéter", a affirmé M.O'Leary à propos de Boeing. "La plupart des retards ici sont des échecs de production, des échecs de contrôle qualité à Wichita ou Seattle et ils doivent les éliminer. Ils construisent d'excellents avions, mais les problèmes de contrôle qualité et de production sont vraiment devenus une caractéristique de ces dernières années".

Les perturbations chez l'un des clients les plus importants et les plus fidèles de Boeing mettent en évidence les obstacles auxquels le constructeur américain est confronté pour remédier aux défauts de ses fournisseurs tout en essayant d'accélérer le travail dans ses usines pour répondre à la demande croissante de nouveaux avions de ligne économes en carburant. "Nous apprécions notre partenariat avec Ryanair et nous nous engageons à les soutenir", a déclaré à l'agence un représentant de Boeing.

Spirit AeroSystems a récemment découvert une irrégularité de perçage dans les cloisons de pression arrière qui contribuent à maintenir la pression dans la cabine, affectant certains modèles Max 7, 8 et 10, la version haute densité commandée par Ryanair. Les inspections sont plus compliquées que pour un problème distinct découvert plus tôt cette année, nécessitant des sondes à rayons X de centaines de trous par avion, a indiqué ce mois-ci Brian West, directeur financier de Boeing.

Ryanair a passé cette année une commande historique portant sur 150 B737 Max10, avec des options sur 150 appareils supplémentaires. Pourtant, O'Leary n'a jamais hésité à dénoncer publiquement le constructeur aéronautique au sujet des retards ou des prix.