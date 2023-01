Ryanair : relève ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Ryanair relève ses objectifs 2022-2023. La compagnie irlandaise, qui a annoncé hier matin avoir accueilli 160,4 millions de personnes à bord de ses avions (+121%) l'an passé avec un taux d'occupation de 92% (+11 points), a rehaussé sa guidance hier après la clôture. Le transporteur table désormais sur un bénéfice net compris entre 1,325 et 1,425 milliard d'euros, contre un objectif précédent d'au moins 1,2 milliard d'euros. Le bénéfice de son troisième trimestre fiscal, clos le 31 décembre, sera proche de 200 millions d'euros, a précisé le groupe, évoquant une demande plus forte que prévu pendant la période de Noël. Cela représenterait un profit trimestriel record pour cette période, près du double des 106 ME générés par la firme au cours des trois derniers mois de 2017.

La compagnie a averti que ses prévisions "restent fortement tributaires de l'évitement d'événements indésirables" au cours du dernier trimestre de son exercice, comme une aggravation de la pandémie de Covid-19 ou une détérioration de la guerre en Ukraine. Elle a également maintenu ses prévisions de trafic pour l'année complète à 168 millions de passagers et a déclaré qu'elle subirait une perte au quatrième trimestre en raison du décalage de Pâques en avril cette année et d'un récent ralentissement du trafic et des prix des vols au départ du Royaume-Uni et entre les aéroports irlandais et provinciaux britanniques.