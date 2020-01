Ryanair rehausse sa prévision de profits annuels

(Boursier.com) — Ryanair relève sa prévision de bénéfices annuels ! Fort d'une solide période des fêtes de fin d'année avec des réservations de dernière minute plus nombreuses que prévu et des rendements meilleurs qu'anticipé, le transporteur à bas-coûts anticipe désormais un résultat net 2019-2020 compris entre 950 millions d'euros et 1,05 milliard d'euros, contre une précédente fourchette allant de 800 à 900 ME. Un profit qui devrait se situer au milieu de cette nouvelle estimation, précise Ryanair. Le trafic devrait de son côté dépasser la barre des 154 millions de passagers contre 153 millions visés précédemment. Les réservations sur la période courant de janvier à avril sont par ailleurs 1% plus élevées que lors de l'exercice précédent.

Le point négatif de cette annonce intermédiaire de Ryanair vient des performances de sa filiale autrichienne, Laudamotion, qui continue de sous-performer avec des tarifs moyens plus faibles que prévu pendant les fêtes, malgré une forte croissance du trafic et des taux d'occupation élevés. La compagnie évoque la concurrence intense avec les filiales de Lufthansa en Allemagne et en Autriche qui sont "engagées dans des prix de vente inférieurs au coût de revient".

Lauda prévoit désormais de transporter 6,5 millions de passagers d'ici mars 2020, mais avec des tarifs moyens inférieurs de 15 euros au budget, de sorte que la perte nette du transporteur pour l'exercice passera de moins de 80 ME à environ 90 ME.